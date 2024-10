Reprodução Mingau teve alta





Nesta segunda-feira (7), o baixista do Ultraje a Rigor, Mingau teve alta do Hospital São Luiz, após um ano internado. Ele agora continuará o tratamento em sua casa em São Paulo.

O ator foi baleado na cabeça durante uma viagem para o Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a filha dele, a influenciadora Isabella Aglio contou a novidade e agradeceu toda a equipe médica.





“Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui - médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar. Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho”, escreveu ela em uma postagem nas redes sociais.



Relembre o atentado



No dia 2 de setembro de 2023, o baixista Mingau foi baleado na cabeça em Paraty, Rio de Janeiro. O músico do Ultraje a Rigor e um amigo passavam por uma área de tráfico, a Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, quando o carro deles foi alvo de tiros.

O amigo de Mingau contou à Polícia Civil do Rio de Janeiro que os dois estavam indo comer quando o carro foi alvejado pelos criminosos.

Mingau foi atingido do lado esquerdo da cabeça. A bala atravessou o cérebro e saiu. De acordo com os médicos, a área atingida é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e visão. Por isso, o músico foi submetido a fisioterapia motora e respiratória, além de cirurgias para controlar a pressão no crânio.