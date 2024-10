Reprodução: Instagram Kéfera

Kéfera Buchmann publicou um texto e um carrossel de fotos avaliando como foi o mês de setembro. Na última quinta (3), a atriz desabafou a respeito das últimas semanas e elencou os momentos que viveu.

"Setembro foi um mês intenso. Me bagunçou legal. Vivi alguns quases, fiquei na bad, comemorei trabalhos que eu queria que acontecessem, me frustrei com os que deram errado", começou ela.

"[O mês] me pareceu aquela gaveta de meia que você sabe que precisa arrumar mas fica postergando, sabe? Foi mês de escrever textão no bloco de notas e nunca enviar, de reler conversas antigas e chorar um pouquinho antes de dormir, de acordar no dia seguinte pronta pra zaralhar tudo de novo e botar a culpa no signo", confessou a estrela de "Espelho da Vida".

Mudança para São Paulo?

A artista, então, revelou que deseja mudar de endereço. "E ntendi oficialmente que eu não quero mais morar em São Paulo e agora tô no modo “deixa a vida me levar, vida leva eu (pro RJ, se não for pedir muito)", brincou.

Uma faca de dois gumes

"Enchi o saco da minha taróloga, tadinha dela. Mas sigo firme e forte (mais forte do que firme na verdade). E ncontrei pessoas e me desencontrei de outras. Ri muito, chorei o dobro e também chorei de tanto que ri. Foi um caos", finalizou a youtuber.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .