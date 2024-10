Reprodução: Instagram Bella Campos

A atriz Bella Campos está sendo um dos nomes mais cotados para integrar o elenco do remake de Vale Tudo , folhetim sucesso da TV Globo lançado em 1988. Segundo os rumores, a artista estaria lutando pelo papel de Maria de Fátima , que foi interpretada originalmente por Glória Pires.



Bella esteve presente no Festival do Rio nesta quinta-feira (3) e esclareceu se teria conseguido agarrar o papel. À revista Quem , a estrela de Vai na Fé e Pantanal confirmou que estaria na mira para fazer a vilã dissimulada: "Eu fiz o teste e vamos ver o que vai acontecer".

Ela ainda negou que tenha trocado experiências com Glória Pires e afirma que assistiu a algumas cenas da aliada de Odete Roitman.

"Ainda não tive a oportunidade de falar com ela. Tenho vontade. Acho que, se a gente tiver um resultado positivo do teste, acho super importante falar com ela". Bella, no entanto, diz que prefere conversar sobre a personagem caso seja escolhida para integrar o elenco da novela.

Outra atriz cotada para o elenco é Taís Araújo, que luta pelo papel da protagonista Raquel Acioly, originalmente feita por Regina Duarte. À Quem , ela afirma: "É uma supernovela. Temos que esperar... O que é do homem, o bicho não come. Se tiver que ser minha, vai ser. Se não tiver, que seja bem feita e o público brasileiro admire e goste da novela".

O ramake deverá substituir Mania de Você no horário nobre em 2025. Escrita originalmente por Gilberto Braga, a nova adaptação será conduzida por Manuela Dias.

