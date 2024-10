Reprodução/Instagram Yasmin Brunet curte dia ensolarado na Bahia





Curtindo um dia de sol e praia na região de Caraíva , na Bahia , a influenciadora Yasmin Brunet compartilhou fotos de biquíni fio-dental branco e levou os fãs à loucura.

"Cheguei no paraíso", escreveu a ex-BBB, que desembarcou na Bahia nesta terça-feira (1). "Que sonho", escreveu uma seguidora. "A sereia completando a perfeição desse lugar", comentou outra.

A modelo, porém, também passou por alguns perrengues na viagem. Para não usar o transporte do local, feito com animais, Yasmin Brunet carregou as malas, que estavam bem pesadas, com as próprias mãos, e contou sobre a dificuldade do momento.

"Chegando com mil malas e sem querer ajuda dos burrinhos, porque dá muita pena deles. Minha mochila estava pesando uns 20 quilos, fora as malas na areia fofa", revelou.