Reprodução: Instagram Tiago Ramos e Nadine se relacionaram e terminaram no ano de 2020

Tiago Ramos , conhecido por ter participado de " A Fazenda " e pela relação com Nadine, mãe de Neymar , acusou a ex de traição na última quarta (2). O jovem havia feito uma postagem comprometedora, mas apagou em minutos.



No print divulgado, o loiro afirma que Mauro Leitão, chefe gastrônomico de Neymar, tinha alertado o ex-peão sobre o relacionamento com Nadine. "Eu fiz porque tu fez! É bem que o Mauro me falou: 'É cilada. Essa aí só usa os macho que ela pega' Mas te digo uma coisa, saiba que a cobrança de Deus vem", iniciou ele.

Ex-peão postou print de conversa, mas apagou em minutos Reprodução: Instagram

"Por mim, eu nunca teria sentido amor por você. Você não merece que alguém sinta isso por você", apontou. "Tudo que eu fiz me arrependo. Mas você me traiu enquanto namorava comigo", revelou.

"Até minha mãe escutou e você sabe. Então, você não é santa. Ninguém sabe disso, [mas] mereciam saber", terminou ele na conversa. Após ter publicado as mensagens que mandou à mãe do atleta, Tiago Ramos apagou o story e até o momento não se pronunciou mais sobre o assunto.



