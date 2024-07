Reprodução/Instagram Mãe de Neymar Jr é acusada de usar muitos filtros em fotos

A mãe do jogador Neymar Jr , Nadine Santos, compartilhou com os seguidores nesta segunda-feira (22) os primeiros registros com a neta caçula Helena, fruto do relacionamento entre o atleta e a modelo Amanda Kimberly .



Na publicação, Nadine escreveu: "Seja bem-vinda bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor".

Veja as fotos

Mãe de Neymar com Helena, filha caçula do jogador Instagram Mãe de Neymar com Helena, filha caçula do jogador Instagram Mãe de Neymar com Helena, filha caçula do jogador Instagram Mãe de Neymar com Helena, filha caçula do jogador Instagram





Os seguidores de Nadine elogiaram a pequena, e desejaram muita saúde a ela. Uma seguidora escreveu: "Que o senhor te proteja, te guarde e te abençoe". Outra acrescenta: "Que lindo, Nadine Você sempre foi e será LUZ, bem-vinda Helena, que Deus abençoe você princesa."



Entretanto, diversos comentários questionam a paternidade de Neymar, afirmando que Helena "não se parece" com ele. Um internauta escreve: "Parece nada com o Neymar". Outro acrescenta: "Faça o DNA Ney". Uma questiona: "Tem nada a ver com o Neymar, vocês pediram o DNA?".

Uma seguidora, no entanto, defenda Helena : "Nossa quanta gente amargurada e quantas comparações imbecis. Gente é um bebê não tem que enaltecer um para humilhar o outro. Nota-se tanta gente perfeita aqui sem defeitos né? Para avisar as desavisadas que o pai dela a registrou tá . Parem de serem amargurados e vão cuidar de suas míseras vidas."

Chacota internacional

A vida pessoal de Neymar Jr. virou assunto na imprensa internacional após o jogador compartilhar as fotos do nascimento da sua terceira filha, Helena , fruto do relacionamento com a modelo Amanda Kimberly.

Os veículos renomados ao mundo anunciaram a chegada da bebê como "fruto de uma infidelidade", mesmo sem ele confirmar oficialmente a paternidade .

"Neymar mostra ao mundo sua terceira filha, fruto de uma infidelidade de seu último relacionamento", afirmou o jornal espanhol Marca. Mundo Desportivo (Espanha), Ciber Cuba, La Vanguardia (Espanha), Yahoo e outros veículos também relembraram o relacionamento polêmico de Neymar com Bruna Biancardi.

Ainda grávida, Bruna foi surpreendida com a revelação de uma traição do então namorado. A segunda filha, Mavie, nasceu em outubro de 2023. O relacionamento dos dois foi de idas e vindas, e atualmente, existem rumores de que eles teriam se reconciliado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp