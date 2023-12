Reprodução/Instagram Tiago Ramos diz que perdeu filho e desativa as redes sociais

Tiago Ramos divulgou através das redes sociais que perdeu um filho de 6 semanas e 5 dias. O ex-A Fazenda apareceu no Instagram para criticar a internet.

"Eu perdi um filho... 6 semanas e 5 dias. Mas se fosse coisa importante pra quem gosta da minha audiência mal falada. Vocês me queimariam da mesma forma", iniciou ele.





Na sequência, o influenciador seguiu a revolta contra a web. "Vai se f*. Internet injusta. Vocês não sentem a dor, vocês a provoca", declarou.

Por fim, Tiago anunciou uma pausa das redes sociais. "Desativado por tempo indeterminado", concluiu ele.

