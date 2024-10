Foto/Divulgação: Walace Ximenes/Palmer Assessoria de Comunicação Tati Minerato

Tati Minerato contou que possui medo de fazer mais cirurgias plásticas após ter ficado 35 dias internada . Em entrevista à Quem, a musa desabafou sobre o momento tenso e explicou o motivo de não voltar ao médico para novos procedimentos estéticos.

"Fiquei bem traumatizada com tudo o que passei. [...] Fiquei quase um ano em tratamento e fiz promessa que chega de fazer cirurgia por modinha. A gente tem que pensar muito e se for fazer algo, ver bem quem é o profissional, é uma coisa que não tem volta", argumentou ela.

"Se der problema, a família sofre junto. Fiquei mais de 35 dias internada. Foi uma lição e um trauma. Quando fiquei no hospital, mentalizava: 'Quando sair daqui, vou focar na minha vida, treinos e minhas coisas''", reconheceu a musa do Carnaval.

Sobre celulite: "Faz parte do corpo da mulher, é normal"

A passista, que é Rainha de Bateria da Estácio de Sá, também comentou a respeito de sua relação com celulites . Sobre o tema, a loira apontou: "Sei que uma hora elas aparecerão, faz parte do corpo da mulher, é normal".

"Os homens nem ligam para isso, quem se preocupa muito somos nós, mulheres.

Há anos os meus treinos são focados em resistência e ganho de massa muscular", prosseguiu.

"Confesso que faço de tudo para não ter celulite, mas, quando elas surgirem, não será o fim do mundo [...] O importante é nos amarmos e nos sentirmos bem com o nosso corpo, do jeito que for”, finalizou Minerato.

