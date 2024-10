Reprodução/Instagram - 13.04.2024 Victoria e David Beckham

O ex-jogador de futebol David Beckham é o mais novo proprietário de uma mansão de luxo localizada em Miami , nos Estados Unidos. O proprietário do Inter Miami teria adquirido o imóvel no final de setembro, por um valor que beira os R$ 500 milhões.



De acordo com as informações do site The Real Deal , o inglês investiu o valor de 80 milhões de euros (cerca de R$ 435 milhões, na cotação atual) na compra do imóvel. A casa possui cerca de 1.370 m².

A casa foi construída em 2018 e está localizada em North Bay Road, uma das partes mais luxuosas de Miami. A região é conhecida por ter sido lar de celebridades como Matt Damon e Jennifer Lopez. O imóvel possui uma vista para a Baía de Biscayne, na Flórida, além de nove quartos, treze banheiros, uma academia, spa, home theater, uma piscina e uma cozinha de chef.

De acordo com o jornal The Sun , Beckham já possui três propriedades, sendo eles:

uma casa de 8 milhões de dólares (R$ 43 milhões) no distrito de Cotswolds, no Reino Unido;

uma mansão de 17 milhões de dólares (R$ 92 milhões) em Londres, que está em reforma;

e a nova mansão em Miami.

Outra aquisição milionária feita pelo ex-jogador é um iate, avaliado em R$ 86 milhões. A embarcação está em Miami e é considerada como um superiate. O modelo é um 130 Belissima, da Riva Yacht.

Veja as fotos da nova mansão

Mansão de David Beckham em Miami, nos Estados Unidos Reprodução/The Real Deal Mansão de David Beckham em Miami, nos Estados Unidos Reprodução/The Real Deal Mansão de David Beckham em Miami, nos Estados Unidos Reprodução/The Real Deal Mansão de David Beckham em Miami, nos Estados Unidos Reprodução/The Real Deal Mansão de David Beckham em Miami, nos Estados Unidos Reprodução/The Real Deal





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp