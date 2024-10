Reprodução: Instagram Nikki Meneghel

Nikki Meneghel , sobrinha da apresentadora Xuxa , postou uma foto ao lado do namorado, João Vitor Peçanha. O registro foi divulgado na última terça-feira (1) e mostrava os pombinhos aproveitando um dia de descanso juntos. Conheça abaixo quem é ela.

A jovem, que se chama Nicole, possui 19 anos e é filha de Michele Rojabaglia e Cirano Rojabaglia, irmão de Xuxa Meneghel. Seu pai faleceu em 2015, quando tinha 60 anos. A artista já passou por diversos segmentos do entretenimento .

Um de seus papeis de destaque no cinema foi o longa "Xuxa em: O Mitério de Feiurinha", protagonizado por Sasha Meneghel , filha da veterana. Além disso, a garota se aventurou no mundo do teatro com a peça "O Novo Peter Pan".

Nas novelas, Nikki Meneghel atuou em "Os Dez Mandamentos", novela bíblica da TV Record. No universo das séries, ela também fez parte do elenco da obra infanto-juvenil "Valetins", que foi transmitida no Gloob e na TV Cultura.

