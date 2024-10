Foto: Divulgacao Saiba quais são os 10 artistas musicais mais bem pagos do Brasil

O cantor Wesley Safadão chocou os seguidores ao revelar nesta terça-feira (1º) que está internado e que teve que passar por uma cirurgia na coluna . O artista de 36 anos, no entanto, tranquilizou os fãs e afirmou que o procedimento foi um sucesso.



Nos Stories do Instagram, o cantor começa: "Vim dar um oi aqui para vocês. Ontem fiz mais uma cirurgia de coluna, hérnia de disco. Da outra vez, foi na vértebra L3 e L4. Agora foi na L4 e L5. Uma cirurgia tranquila, graças a Deus".

Segundo Wesley, ele já iniciou o processo de recuperação na companhia da mulher, Thyane Dantas. Ele continua: "Já levantei aqui, já dei uma caminhada, acabei de tomar meu banho, já almocei, minha esposa está aqui do lado e [estou] tomando os remédios. Já, já nós já estamos pulando, com fé em Deus".

Essa não é a primeira vez que Wesley Safadão passa por problemas na coluna. Em julho, o cantor cancelou alguns shows devido a fortes contrações musculares: ""Passei o dia todo sentindo muita dor, sem conseguir fazer movimentos simples e com a respiração comprometida. Coluna travada! Vou fazer um bloqueio agora nas costas para diminuir a dor que estou sentindo", detalhou na época.

Ele já havia realizado uma primeira cirurgia na coluna há dois anos. Em 2022, ele chegou a se afastar dos palcos por conta das dores e por estar sentindo e a dormência nas pernas. Wesley descobriu então que tinha hérnia de disco.

Na época, o boletim médico dizia: "Após a realização de novos exames e avaliação médica liderada pela equipe do Dr. Francisco Sampaio Júnior e Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, informamos que nesta manhã o cantor Wesley Safadão foi submetido a uma intervenção cirúrgica no disco invertebral, para a remoção de hérnia discal. A cirurgia foi bem-sucedida, o cantor passa bem e já está no quarto em recuperação. Assim, os shows agendados até o dia 10 de julho precisarão ser cancelados. Agradecemos o carinho e a oração de todos. Em breve retomaremos a agenda de shows normalmente".



