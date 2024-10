Reprodução/Instagram Luana Piovani com os filhos, Dom, Liz, e Bem

A atriz Luana Piovani abriu o jogo e desabafou sobre a decisão de seu filho mais velho, Dom , de 12 anos, em se mudar para o Brasil e morar o pai, o surfista Pedro Scooby.



Em entrevista ao programa ‘Julia’, da emissora portuguesa SIC, a artista afirma que não quer que o filho volte para sua casa, mesmo que isso a cause dor neste momento. Segundo Luana, o objetivo é que ele seja feliz com as escolhas que faz em sua vida.



A loira admite que tem sido um momento difícil em sua vida desde a decisão do jovem em morar com o pai, principalmente em relação à distância entre o Brasil e Portugal. Ela ainda ressalta que se mudou para o país europeu pelo bem dos seus filhos e que, agora, ela vê Dom abrindo mão das oportunidades por uma "fantasia".

A atriz afirma: "Foram dois anos dando murro em ponta de faca, tentando. Eu não vim a Portugal à toa, e não vim sozinha. Eu vim numa decisão pela minha família. Eu vim casada. Eu atravessei o oceano, eu larguei tudo que eu tinha lá para começar algo novo, do zero, porque eu queria que meus filhos tivessem mais oportunidades. E acho que estar na Europa nos traz isso”.

Luana relembra como foi sua mudança para Portugal: "Nos traz mais conhecimento, mais línguas, mais culturas diferentes, abre o nosso horizonte para as diferenças do mundo. E também para que eles tenham uma vida mais comum, mais parecida com o que eu tive quando criança. Sem medo de estar na rua jogando bola, andando de bicicleta, foi para isso que vim”.

"E o fato dele voltar me doi, porque ele vai viver num lugar onde tem carro blindado, onde convive só com pessoas do mesmo ciclo”, Luana desabafou e afirmou que o filho quer viver uma ‘fantasia’: "Essa decisão é fruto da adolescência, uma coisa óbvia. Um pré-adolescente querer viver uma fantasia de viver uma vida com menos limites e um pouco mais de diversão”, completa.

Arrependimento?

A atriz garante que não se arrepende de ter deixado o Brasil para ir para Portugal com os filhos: "Teve um momento que eu vi que minha casa estava sem harmonia, meus outros filhos estavam sofrendo com esses conflitos, meus pais estavam se desgastando com essa harmonia e corrente que vinha arrastando. Então, eu disse: 'Vá, viva sua escolha, e do seu pai. Vivam essa fantasia'".

Ela afirma que tem uma ótima relação com Dom e que está desejando o melhor para ele morando no Brasil: "A qualidade do nosso amor melhorou muito. As pessoas ainda falam: 'Ele vai voltar. Na hora que ele sentir a diferença'. Mas eu não quero que ele volte. Senão, deu errado. E eu quero que dê certo. Quero que o pai dele crie um pouco mais de responsabilidade nesses limites”.

Ela finaliza: "Eu quero que ele saiba lidar com a liberdade maior que o pai dê para ele. E eu quero que meu filho entenda o por que de eu ter escolhido a Europa para vivermos. Ele vai sentir ao longo do tempo essa diferença. Foi uma luta complicada. Depois, que somos mãe que entendemos". Dom está morando desde o início de 2024 no Rio de Janeiro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp