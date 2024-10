TikTok/Reprodução O caso aconteceu no Texas, nos Estados Unidos

Um homem viralizou nas redes sociais após arrematar violão autografado por Taylor Swift por R$ 21 mil , na cotação atual e, no momento em que sobe para pegar o objeto comprado, ele destruiu o instrumento com um martelo. O caso aconteceu no Texas, nos Estados Unidos.

O vídeo foi compartilhado pelo TMZ nas redes sociais. Nele, um senhor de cabelos brancos aparece com um martelo marretando repetidas vezes o instrumento, que é estampado com o poster do show "The Eras Tour", da cantora norte-americana. Ao fundo, é possível ouvir a plateia aplaudindo a reação do homem.

De acordo com o site da organização, o caso aconteceu no jantar anual Ellis County WildGame é uma “organização sem fins lucrativos que arrecada dinheiro para beneficiar a educação agrícola de jovens” no Condado de Ellis.

Veja o vídeo





A cantora ainda não se pronunciou sobre o caso. Atualmente, ela está nos preparativos para as datas finais de sua turnê. A loira deverá terminar em Vancouver, no Canadá, de 6 a 8 de dezembro.

Motivo político?

A web questionou que a ação do homem no leilão possa haver uma questão política envolvida, uma vez que a cantora declarou publicamente seu apoio à atual candidata presidencial democrata, Kamala Harris.

Com a fala de Taylor sobre as eleições norte-americanas, houve um aumentou o número de registro de eleitores nas últimas semanas nos Estados Unidos. De acordo com os dados da CNN , cerca de 500 mil pessoas visitaram o site para registro para a votação com o link publicado por Taylor. O número é quase 20 vezes o normal de visitantes do site por dia (cerca de 30 mil).

