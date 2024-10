Reprodução Jon-Adrian ‘JJ’ Velazquez faz parte do novo filme da A24, ‘Sing Sing’

O ator Jon-Adrian ‘JJ’ Velazquez foi inocentado na última segunda-feira (30) pelas autoridades dos Estados Unidos, após passar 24 anos preso . O artista de 48 anos foi acusado de matar um policial , mas, após a decisão de um juiz da Corte de Manhattan, a decisão foi revogada.



JJ Velazquez foi condenado em 1998 à prisão perpétua pelo crime de assassinato. Em 2021, ele conseguiu liberdade após uma investigação apontar sua inocência.

De acordo com as informações do portal norte-americano Variety, o ator comemorou a decisão que o declarava inocente gritando: "27 anos!”, em referência ao período que passou condenado.

Inocência

O caso do ator de 48 anos chamou atenção devido as diversas evidências de que não tinha ligação com a morte do policial, mas que, ainda assim, foi condenado injustamente. Nas investigações, nem as feições do ator batiam com os relatos de testemunhas do ocorrido.

Entretanto, o caso só foi reavaliado após uma reportagem do programa policial ‘Dateline NBC’, exibida em 2012. Nela, fica evidente diversas incongruências na investigação e uma possível inocência do acusado.

A equipe jurídica de JJ Velazquez correu atrás para que ele então fosse liberado por quase 10 anos, com o pedido sendo acatado em 2021. Em 2022, ator recebeu um pedido de desculpas público do presidente norte-americano Joe Biden pela sua prisão que, até então, parecia injusta.

O ator vai retornar as telonas no novo filme da A24 "Sing Sing". Vazquez é um dos ex-presidiários que compõem o elenco da produção dirigida por ​​Greg Kwedar e protagonizada por Colman Domingo. No filme, um homem cumpre pena por um crime que não cometeu e encontra propósito ao entrar para o grupo de teatro da prisão.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp