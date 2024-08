Reprodução: Instagram Theodoro Cochrane e Marília Gabriela

Theodoro Cochrane, filho da jornalista Marília Gabriela, desabafou sobre o vício em drogas e álcool ao participar, na última quarta (28), do podcast "Desculpa Alguma Coisa". Na entrevista, o ator entrou em detalhes sobre a questão e também revelou como lidou ao ser diagnóstico com um transtorno mental.



"Descobri que eu teria o que é chamado de vício cruzado. Faz o padê (gíria para cocaína) e a cachaça, a cachaça e o padê, eventualmente", iniciou o figurinista. "Era recreativo, uma vez a cada dois meses. A cachaça era uma vez por semana, tipo um gim-tônica. Eu ficava ótimo. E é uma merda ser um bêbado ótimo porque todo mundo te adora, você não fica violento", detalhou.

"Só que durante a semana eu ficava muito deprimido. Meu namorado dizia que não era justo. Que na sexta-feira e no sábado, eu era maravilhoso, meus amigos me amavam. Mas na terça eu queria matá-lo e na quarta-feira, eu queria me matar", revelou ele. Após idas e vindas, Cochrane decidiu parar com o uso e surpreendeu o próprio terapeuta. "Teve uma hora em que caiu essa ficha em mim e falei: 'vou parar'. Meu terapeuta chegou e falou: 'Você parou, mas ninguém para assim", afirmou ele.

Filho de Marília Gabriela também lidou com diagnóstico de transtorno

Theodoro Cochrane ainda contou que, após três meses do abandono ao álcool e às drogas, o ator recebeu o diagnóstico de uma doença chamada ciclotimia. A condição é um transtorno de humor que altera bruscamente as emoções.

"Eu parei e começou a abstinência. Juntou com o luto, com o desemprego, com a minha mãe, com a distância do meu namorado. Eu estava há três meses sem beber e usar nenhuma droga quando chegamos a um diagnóstico. Meu terapeuta disse que eu tinha ciclotimia, e, a partir daí, comecei a tomar o medicamento certo e fazer a terapia encaminhada para isso. Um bom diagnóstico é salvador", explicou o figurinista.



Na próxima sexta-feira (30), Theodoro Cochrane se juntará à Marília Gabriela para a peça "A última entrevista", na qual o ator desabafa sobre como viveu com os holofotes desde cedo e lidou com o peso de ser filho de uma das maiores comunicadoras do Brasil.

