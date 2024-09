Reprodução: Instagram Camila Campos é mãe de Bela e Sofia

Camila Campos desabafou com o seguidores ao abrir uma caixinha de perguntas no último domingo (29). A artista gospel lamentou não poder amamentar a filha caçula, Sofia, por conta do câncer.



"Por causa do tratamento, infelizmente não pude amamentar a Sofia. Fiquei triste por um tempo, mas Deus já trouxe paz ao meu coração sobre isso", afirmou ela. A garota possui apenas 2 meses e é irmã de Bella, que tem 2 anos.

Ambas as meninas são fruto do relacionamento de Campos com o ex-zagueiro Leo, que atuou no Cruzeiro. Recentemente, a musicista pediu boas vibrações dos seguidores para enfrentar o momento difícil .

"Eu realmente preciso muito da oração de vocês. Eu agradeço cada pessoa que tem orado por mim, lá da igreja, eu creio que sou curada, em nome de Jesus", desejou ela. "Tenho essa convicção dentro do meu coração e peço que continuem orando pra mim, porque atravessar o deserto não é fácil, mas tenho sido sustentada pelas orações", reforçou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .