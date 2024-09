Reprodução/Instagram Eduardo Costa





Na última semana, Eduardo Costa foi internado por conta de um diagnóstico de pneumonia. A informação foi divulgada neste sábado, durante o programa "Balanço Geral", da Record TV.



O cantor já teve alta e se recupera em sua mansão localizada na região de Goiânia, em Goiás.

Emagrecimento

Porém, os fãs do cantor estão preocupados com o estado de saúde de Costa, pois nos últimos shows do sertanejo pelo Brasil, ele apareceu visivelmente mais magro, o que gerou burburinhos que ele enfrentava um problema sério de saúde.

Neste domingo (29), o cantor acalmou os seguidores e disse estar bem. Ele explicou que perdeu muito peso por conta de um tratamento para melhorar seu vício em álcool e anabolizantes.