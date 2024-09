Reprodução Instagram Vivian Amorim celebra aniversário do ex-marido

Na última quinta-feira (26), Vivian Amorim comemorou o aniversário de 29 anos do ex-marido, Leo Hirschmann. A festa ocorreu dois dias após a ex-BBB anunciar que estava se separando do então companheiro. A apresentadora viajou de Manaus para São Paulo com a filha, Malu, para que a criança fosse ver o pai.





Nas redes sociais, Vivian compartilhou momentos da festança. Em um dos registros, veiculado nos stories do Instagram, Malu aparece entregando um presente ao aniversariante. "Dia de celebrar a vida do papai", escreveu a vice-campeã do "BBB 17".





Separação

Vivian Amorim anunciou, na última terça-feira (24), que estava se separando de Leo Hirschmann, com quem estava desde 2020. Os dois são pais da pequena Malu, que nasceu em janeiro de 2022. Segundo a ex-BBB, o motivo para o término foi uma “desconexão” que ambos tiveram dentro do relacionamento.





“Muitos de vocês já notaram e já nos questionaram sobre isso, então eu precisava vir aqui ser honesta com quem nos acompanha. Eu e o Léo nos desconectamos como casal e já vivemos há algum tempo apenas como pai e mãe da Malu”, argumentou.

