Instagram MC Mirella exibe corpão após cirurgias

A cantora MC Mirella , de 26 anos, chocou os seguidores ao compartilhar os resultados de suas cirurgias plásticas que fez em julho deste ano. Em um álbum de fotos, a artista aparece com um micro-biquíni preto à beira da piscina.



Mirella, que ganhou ainda mais fama após sua participação na "A Fazenda 12", exibiu o novo corpão em um fio-dental preto com um boné. Nas fotos, é possível ver sua barriga chapada, além do resultado das próteses mamárias, reconstrução do umbigo e preenchimento do bumbum.

A cantora ainda mostra as tatuagens do bumbum em uma das fotos em que tira do reflexo do espelho, enquanto ela toma Sol.

Veja as fotos:

MC Mirella exibe corpão após cirurgias Instagram MC Mirella exibe corpão após cirurgias Instagram MC Mirella exibe corpão após cirurgias Instagram MC Mirella exibe corpão após cirurgias Instagram





Os seguidores da morena não pouparam elogios. Um fã escreveu: "Que mulher maravilhosa”. Outra acrescenta: "Como tem gente com recalque! A barriga dela ficou perfeita, aliás, ela sempre foi linda!”.

Mirella já comentou anteriormente sobre as intervenções cirúrgicas que realizou: "Eu fiz mastopexia com cicatriz em T reverso. O médico que me atendeu é um especialista, então tudo vai ficar bem delicado. Também fiz lipoaspiração e lipoenxertia glútea, onde toda a gordura extraída foi colocada no meu bumbum”, explicou.

Além disso, ela trocou as próteses de silicone, e vem exibindo uma em formato alto, que projetam os seios para frente, com 330 ml de cada lado.

Entretanto, a mais surpreendente foi a cirurgia de reconstrução de umbigo: "Gente, olhem esse umbigo. Ficou uma coisa linda, muito fofo. Eu amei, não tenho palavras. Esse era um dos meus maiores medos. Já vi umas cirurgias de meninas e o umbigo ficou [desfigurado], não vou nem falar aqui. Pedi muito para caprichar no meu umbigo”.

