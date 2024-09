Reprodução Viviane Araujo rejeita documentário de Belo

A atriz Viviane Araújo se manifestou sobre a especulada participação no documentário que contará a trajetória de Belo. Em entrevistas, o pagodeiro afirmou que todas as fases de sua vida estariam retratadas, incluindo a época da prisão e os relacionamentos polêmicos com as ex-companheiras. No entanto, Araújo alega não fazer parte da produção da Globoplay.

"Não vou participar. E nunca falei que iria", garantiu Viviane Araújo em entrevista ao EXTRA.

A rainha de bateria do Salgueiro manteve um relacionamento conturbado com Belo entre 1998 e 2007. Viviane enfrentou a maior crise na carreira do cantor, quando ele foi preso por envolvimento com o tráfico, e eles chegaram a noivar. No entanto, o romance chegou ao fim de forma turbulenta, com rumores de que o pagodeiro a traiu com Gracyanne Barbosa.

Apesar de toda a confusão, Viviane garante que não é incômodo relembrar o passado; entretanto, afirma que não tem mais nada a acrescentar.

"Isso não me atinge mais. É uma história que não me diz mais nada. Não afeta minha vida hoje em nenhum aspecto, então não me diz mais respeito", declarou.

