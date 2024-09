Reprodução Record TV/Playplus Flor chora em 'A Fazenda 16'

Participante de "A Fazenda 16", Flor Fernandez é alvo de uma denúncia no Ministério Público Federal (MPF) por racismo e intolerância religiosa. Nesta sexta-feira (27), o jornalista Gabriel Vaquer, do F5, divulgou que um grupo de telespectadores levou as falas problemáticas da peoa às autoridades.

O caso refere-se ao último domingo (21), quando a ex-assistente de palco de Silvio Santos proferiu comentários pejorativos e preconceituosos acerca das religiões de matriz africana. Na ocasião, Flor Fernandez também discursou sobre racismo, após ser acusada por colegas de confinamento.

O colunista teve acesso à denúncia encaminhada à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), cujo foco é a defesa dos direitos constitucionais da sociedade. Cabe ao órgão decidir se irá aceitar a queixa ou não.

A denúncia foi sustentada com base em vídeos e diálogos entre Flor Fernandez e outros participantes do reality show. O grupo anexou reportagens sobre o caso e pede que a ex-apresentadora do SBT seja responsabilizada pelas falas.

O iG Gente entrou em contato com a assessoria da Record TV, bem como a de Flor Fernandez, e aguarda um posicionamento dos envolvidos. A matéria será atualizada assim que houver resposta das equipes.

Entenda o que aconteceu

Ex-apresentadora do SBT, Flor Fernandez fez comentários inapropriados envolvendo o corpo de Flora Cruz, filha do sambista Arlindo Cruz. Posteriormente, ela fez declarações com viés de intolerância religiosa e foi acusada de racismo.

A briga deu início após Flora ir tirar satisfações com Flor Fernandez devido ao comentário indelicado sobre o corpo. No entanto, a interação escalou para o tema de racismo.

Flora Cruz: "Depois, tu veio falar: 'Índio é o quê? Índio é preto'".

Flor Fernandez: "E daí, gente? Meu avô apanhou, meu avô foi domesticado num pau de arara por causa disso. Você vai desprezar os índios agora? Índio é menor?".

Flora: "Se fala povo indígena! Aprende a falar".

Flor: "É índio, é índio. Meu avô era índio!".

A briga se estendeu após Suelen Gervásio e Camila Moura defenderem que Flor Fernandez teria tido falas racistas. Em determinado momento, a discussão envolveu religião, quando a ex-apresentadora do SBT disse que a modelo tinha um demônio falando no ouvido.

Em meio à briga, Flor Fernandez declarou que Jesus é mais forte que todos os orixás e afirmou que Gervásio estava envolvida com demônios. A modelo preta é praticante de religião de matriz africana.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $