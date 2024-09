Reprodução Príncipe Harry e Meghan Markle vivem crise no casamento

O casal príncipe Harry e Meghan Markle voltaram a ser alvo de críticas após um recente burburinho ganhar força de que seriam chefes abusivos . A informação já foi comentada anteriormente pela imprensa britânica devido a supostos relatos de funcionários. Recentemente, no entanto, os rumores voltaram com ex-empregados da fundação beneficente “Archewell” comentarem suas experiências com o filho do Rei Charles III.

Segundo as informações do The Hollywood Repórter, os funcionários afirmam que Meghan “menospreza as pessoas” e “não aceita conselhos”. As fontes apelidaram a esposa de Harry como "Duquesa Dificuldade”.

Na reportagem, uma fonte afirma que a modelo possui um bom temperamento apenas quando "tudo está funcionando do jeito que ela quer. Ela se transforma em um demônio quando as coisas mudam".

Já ao portal US Weekly, alguns funcionários do duque e a duquesa de Sussex foram contra as alegações e defenderam que tiveram boas experiências. O ex-chefe de gabinete de Harry, Josh Kettler, afirma que foi “calorosamente recebido” por eles quando entrou na equipe da Archewell. "Eles são dedicados e trabalhadores. Foi impressionante testemunhar”.

A secretária de imprensa global do casal, Ashley Hansen, também defendeu os duques e disse que o casal é muito solidário com os funcionários. Ela cita um episódio em que foi obrigada a tirar uma folga do trabalho após uma cirurgia séria, e que recebia constantes ligações de Mehgan perguntando se ela estava bem.

"Quando contei a eles, fui recebida com o tipo de preocupação e cuidado que um pai expressaria se fosse seu próprio filho [...] O mais profundo para mim é que Meghan procurava pessoalmente meu marido diariamente para ter certeza de que ambos estávamos bem e tínhamos apoio. Isso significava muito para ele e ainda mais para mim. Você não percebe o quanto esse tipo de gentileza e consideração significa até precisar”, explica.

Uma fonte anônima, por sua vez, afirma que os ex-patrões eram solícitos e costumam dar presentes atenciosos aos funcionários. Ele conta que quando adotou um cachorro, ganharam uma coleira e uma guia de luxo para o animal de estimação.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp