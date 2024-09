Reprodução Record/Playplus Raquel Brito em 'A Fazenda 16'





Raquel Brito está levantando suspeitas sobre uma possível gravidez em 'A Fazenda 16' . Depois de sentir enjoos e ter a pressão baixa, a influenciadora disse que irá pedir um teste de gravidez para a produção do reality show. O assunto começou a circular entre os peões na última terça-feira (24), quando notaram que ela não estava se sentindo bem.

Em um bate-papo na piscina, Suelen , Flora , Júlia e Gilsão falaram sobre a possibilidade de Raquel estar grávida. Suelen, em tom de brincadeira, chegou a dizer que cuidaria do bebê, caso a suspeita fosse confirmada. Raquel, preocupada com a situação, afirmou que iria até o closet para solicitar o teste de gravidez e acabar com as dúvidas.

Flora questionou se Raquel usava anticoncepcional, e ela revelou que não. A influenciadora também contou que não faz uso de preservativo, o que gerou mais polêmica entre os peões e esquentou de vez o assunto.

Raquel Brito e Davi Reprodução/Instagram Raquel Brito Reprodução: Instagram Raquel Brito Reprodução Record TV/Playplus Raquel Brito Reprodução Raquel Brito em 'A Fazenda 16' Reprodução PlayPlus/Record TV Raquel Brito Reprodução