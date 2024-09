Reprodução Record TV Flor é a segunda fazendeira de 'A Fazenda 16'

“A Fazenda 16” está com a primeira roça da temporada formada! Na noite da última quarta-feira (25), a peoa Flor conseguiu ganhar a prova do fazendeiro e se despediu do lugar que ocupava na berlinda desde que foi indicada pela antiga fazendeira, Júlia Simoura.



Com isso, a primeira roça do reality rural da Record TV. Zé Love, Sacha Bali e Vivi são os três participantes que se enfrentam para permanecer no programa, apresentado por Adriane Galisteu e dirigido por Rodrigo Carelli.



Como em “A Fazenda” os votos do público são para ficar, o primeiro eliminado será aquele que tiver a menor porcentagem dentre os competidores que estão na berlinda. O resultado será revelado por Adriane Galisteu na edição noturna desta quinta-feira (26).



Como foi a prova?

A competição que definiu a segunda fazendeira do reality rural de confinamento foi inspirada no clássico jogo “campo minado”. Flor alcançou mais pontos e desbancou Vivi e Zé Love na disputa pelo título de líder da sede.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.