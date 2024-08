Reprodução: Instagram Livia Andrade reaparece com vestido que utilizou ao lado de Silvio Santos

A apresentadora Livia Andrade homenageará Silvio Santos no " Domingão com Huck " deste domingo (18). A atração, comandada por Luciano Huck, será especial e falará sobre o dono do SBT, que morreu aos 93 anos no último sábado . A artista, então, decidiu utilizar um vestido que usou ao lado do comunicador quando participava do "Programa Silvio Santos"

"Sim, esse vestido é aquele vestido. A sandália também. Guardo várias coisas de lembranças daqueles bons tempos com o Silvio", disse ela em um vídeo publicado no stories.



O programa foi dividido em duas partes: a primeira exibição foi ao ar às 14:20 e a segunda será transmitida às18, após o campeonato brasileiro. Na primeira parte, Andrade se emocionou ao homenagear o comunicador.

"Sabe aquela frase que eu acho que muita gente fala? Ninguém é insubstituível. Mentira. Essa frase acabou. Ele era insubstituível. Fato," iniciou ela. "Eu vi muita gente falando "que sensação estranha, parece que eu perdi alguém da minha família". Realmente, você perdeu alguém da sua família", afirmou.

"Quantos domingos você passou ouvindo a voz dele? Fazendo companhia, esperando o resto da família chegar? Ou quando não tinha família, quem era a sua família?", perguntou Andrade.

"Era o Silvio que estava aos domingos na sua televisão, então sim, a gente perdeu alguém da nossa família, mas vamos lembrar disso com muita alegria, com muita felicidade e fazer ele vivo dentro da gente como ele gostava de ser, né? Uma pessoa viva e alegre", concluiu.





O trecho da fala de Livia Andrade foi publicado pelo apresentador Luciano Huck, que escreveu: "O Silvio estará sempre presente em nossas vidas!", afirmou.

