Reprodução/RecordTV A Fazenda 16: Fernanda detalha episódio de affair com Neymar

Fernanda Campos conversou com Vivi Fernandez nesta segunda-feira (23) em A Fazenda 16 sobre um episódio sobre o affair que viveu com Neymar Jr.

A influenciadora e o jogador de futebol tiveram uma relação nas vésperas do Dia dos Namorados em 2023. Na época, o atleta namorava Bruna Biancardi, que esperava a primeira filha deles, Mavie.





"Quando eu trocava mensagem com Neymar no começo, ele até zoou nos stories. Pessoal achando que eu to achando ruim, mas f***-se. A gente tinha terminado. Eu tava em São Paulo e ele me mandou mensagem, 'Vem aqui'. Era 10 minutos minha casa da dele. Em São Paulo você sabe que tudo é longe. Foi muita 'coincidência'", revelou ela.

Vivi questionou os bairros onde eles estavam e Fernanda respondeu. "Vila Mariana e eu morava no Campo Belo, perto. O que as pessoas falam que é coincidência é colheita na verdade".

