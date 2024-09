Reprodução/Youtube Andressa Urach





Nesta quarta-feira (25), Andressa Urach contou aos seguidores que já faturou mais de R$ 2 milhões com sua produção de vídeos e fotos de conteúdo adulto. Ela completou e disse que conseguiu recuperar tudo que perdeu durante seu período na igreja.





"Consegui sair do fundo do poço! Consegui em poucos meses recuperar com muito sacrifício e coragem o que a religiosidade me roubou, criando conteúdo e não ligando para a opinião das pessoas, sem me importar com os julgamentos das pessoas, até porque nunca ninguém me ajudou, principalmente os religiosos, só me tocaram pedra, mas me ajudar com um pão ou um leite nunca fizeram", explicou.



"Paguei meus impostos. Reformei minha casa realizando meu sonho de ter móveis sob medida. Comprei um apartamento para o meu irmão. Comprei um carro para meu irmão. Ajudei meu filho [Arthur] com um bom salário de câmera. Ajudei muitos amigos, familiares e desconhecidos em oculto", começou dizendo.

Fé

Apesar de ter cortado os laços com a igreja Universal, Urach acrescentou que nunca deixou de ter fé. "Sim, Deus está comigo e viu toda a maldade que me fizeram e me honrou porque conhece meu coração. E mesmo sentindo vontade, eu não me vinguei, porque a justiça vem de Deus. E eu confio n'Ele", declarou.