Reprodução Humberto Martins revela atrito com colegas de novela: 'Pedi para sair'

O ator Humberto Martins , de 63 anos, comentou os rumores de que ele teria sido diagnosticado com Parkinson e estaria em tratamento contra a patologia.



Segundo o artista, tudo não passa de uma mentira e afirma que os boatos estão preocupando a família do ator. Em um vídeo no Instagram, o ator afirma: "Desde 2021 tem rodado por aí essa fake news, e é preocupante, porque minha irmã tem 80 anos e me enviou mensagem preocupadíssima comigo sobre isso, falando para mim: 'Não se isole, amamos muito você'. Apenas não fui visitá-la nesse período por causa de muito trabalho e cuidados com a minha vida".

Ele ressalta que está bem de saúde e tranquilizou os fãs ao confirmar que a informação não passa de uma mentira que circula a internet. "Fiquem tranquilos, está tudo bem. Graças a Deus, isso [doença] não procede. Senão eu não estaria aqui desse jeito, fazendo o que faço, e atuando na vida como atuo. Graças a Deus estou bem. Isso não é verdade, tá bom? Só para esclarecer. Fiquem todos tranquilos. Porque os recados preocupantes aqui me fizeram ter a consciência de trazer essa informação para vocês."

Por fim, Humberto agradeceu pelo carinho que vem recebendo dos fãs e que continua trabalhando ativamente: "Muito obrigado pelas mensagens de carinho, de apoio, de consideração, de afeto, bênçãos, de luz e tudo mais. Está tudo bem comigo. Estou fazendo trabalhos relacionados a roteiro, direção e filmagens, que vocês já devem estar sabendo, [porque] posto sempre no meu Instagram."

Nos comentários, os seguidores ficaram felizes pelo posicionamento do ator. Uma seguidora diz: "Deus sabe de tudo! Que bom que estás bem e isso é o que importa de verdade". Outra acrescenta: "Gente, as pessoas não sentem vergonha de espalhar fake news? Nós estamos trabalhando juntos e isso é totalmente fake. Você está dirigindo brilhantemente e continua atuando com a mesma excelência de sempre e nada está te atrapalhando".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp