A influenciadora digital e advogada Dayanne Bezerra , irmã de Deolane Bezerra , utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (25) para comemorar o habeas corpus da irmã e da mãe, Solange Bezerra . Em um Story no Instagram, a advogada deu uma pausa na diversão e surgiu com o cabelo molhado e de biquíni para desabafar de rancores que guarda de uma pessoa que, segundo ela, debochou da prisão das familiares.



Sem citar nomes, Dayanne diz: "Tem uma pessoa que eu estou com tanta vontade de falar mal porque ela foi tão nojenta... tanto absurdo que existe por aí, mas eu não vou falar não". Ela continua: "Ficou debochando, [aquele] cabeçudo, seboso".

Ela ainda compartilhou texto em que afirma: "A única coisa que sei é que a internet é suja, as pessoas só gostam do que convém elas! E o pior: você tem que ficar calada, porque se você fala, você é 'biscoteira', se você se defende é barraqueira, o povo zomba, tira graça do pesadelo que você tá vivendo e você é obrigada a ver e ouvir em silêncio".

O texto continua: "Tem pessoas que só consigo sentir repulsa e outras nem isso! Lealdade é pra poucos e agora sabemos quais, espero só que dessa vez todos abram os olhos, porque eu já sabia quem era quem! Por fim, quero viver em paz com a minha família, até porque o resto sempre será resto!".

Para quem era o texto?

Mesmo sem citar o nome, a web logo ligou a fala de Dayanne com o influenciador Álvaro. Uma pessoa publicou: "Alvaro né gente, quem não sabe tá se fazendo kkk". Uma segunda disse: "Cabeçudo?? É o Alvaro".

A associação se deve pelo influencer ter debochado da prisão de Deolane, que era sua amiga até o momento, durante sua entrevista ao "De Frente com Blogueirinha". A fala foi duramente criticada nas redes sociais.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele se defendeu: "Tem umas veias me xingando, falando que fui falso, que eu me cancelei, que não sei o que de Deolane. Vocês procurem o lugar de vocês, se vierem aqui, vão ter dois trabalhos, o de me xingar e receber o xingamento de volta. [...] Não achei que fiz nada de mais, não achei que fui falso, a gente brincou com a Gkay, com a Rafa, com o Carlinhos, não é assim, tem que entrar na brincadeira. Até onde eu achei que não foi desrespeitoso, eu entrei".

