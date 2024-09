Reprodução Andressa Urach e Ana Akiva em filme adulto





Após abandonar a vida como pastora na igreja evangélica , Ana Akiva decidiu gravar um filme pornô com Andressa Urach . Como justificativa, Ana, que atualmente fatura mais de R$ 60 mil com seus nudes e vídeos íntimos em plataformas como OnlyFans e Privacy , afirmou que não enxerga pecado na gravação e deu detalhes sobre o clipe adulto com Urach.

“Nunca imaginávamos essa pegação toda [risos]. Foi Deus, um reencontro inesperado. Somos de fé, mas hoje estamos afastadas da igreja porque não concordamos com o que acontece nos bastidores. Muitos vão criticar, dizer que é pecado. Mas não é. Não vivemos na hipocrisia, nem na mentira. Assumimos nossa bissexualidade e não tem pecado nisso”, diz Ana.

Veja fotos da gravação



As duas se conheceram no Miss Bumbum Brasil e tiveram roteiros parecidos: foram reveladas no concurso de beleza, desfilaram seminuas no Carnaval de São Paulo, se converteram à igreja evangélica e, atualmente, recebem uma grana alta com conteúdo adulto.

“O tesão falou mais alto. Não teve atuação, nem nada. Eu já tinha dado em cima da Andressa na época do Miss Bumbum”, lembra rindo. “Mas ela namorava, não rolou. Agora chegou a hora. É uma cena histórica, fizemos com vontade e a pedido dos fãs. Ela tem pegada, é melhor que muito homem [risos]”.