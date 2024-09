Instagram Deolane estava presa desde o início de setembro

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra compartilhou nas redes sociais nesta quarta-feira (25) o momento em que ela reencontra a filha Valentina , de 11 anos, após passar 20 dias presas. A loira deixou a Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, na última terça-feira (24). Deolane e a mãe, Solange Bezerra, foram presas no início de setembro por serem alvo em um processo que investiga a ligação da advogada com jogos ilegais e lavagem de dinheiro.



No vídeo compartilhado, Deolane é vista sendo recebida pela filha, que carrega balões de corações vermelhos. Ela abraça Deolane, que chora com o reencontro.

Durante o reencontro, Deolane afirma que estava morrendo de saudades da filha e se emociona com o abraço acalorado que recebeu.

Na web, os internautas se emocionaram com a cena. Uma seguidora escreveu: "Filho é filho. Imagino a pequena com saudade dela. Porque ambas são agarradas". Outra completa: "Ahh mas é claro que chorei! Só quem tem sentimentos de empatia, quem sabe o significado do amor pela família, entende esses abraços e o alívio."

Indiretas

A influenciadora digital e advogada Dayanne Bezerra , irmã de Deolane Bezerra , utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (25) para comemorar o habeas corpus da irmã e da mãe, Solange Bezerra . Em um Story no Instagram, a advogada deu uma pausa na diversão e surgiu com o cabelo molhado e de biquíni para desabafar de rancores que guarda de uma pessoa que, segundo ela, debochou da prisão das familiares.

Sem citar nomes, Dayanne diz: "Tem uma pessoa que eu estou com tanta vontade de falar mal porque ela foi tão nojenta... tanto absurdo que existe por aí, mas eu não vou falar não". Ela continua: "Ficou debochando, [aquele] cabeçudo, seboso".

