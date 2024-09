Reprodução O ator foi despejado da casa em que vivia com a família no Rio de Janeiro

O ator Mário Gomes, que foi despejado da casa em que vivia com a família no Rio de Janeiro, utilizou as redes sociais na última segunda-feira (23) para informar seus seguidores que pretende processar o apresentador Geraldo Luís e a emissora RedeTV! . Segundo o candidato a vereador do Rio de Janeiro, o programa do comunicador teria o acusado erroneamente de abandonar sua cadelinha na antiga residência.



No último domingo (22), durante o programa "Geral do Povo", apresentado por Geraldo Luís na Rede TV!, foi transmitida uma reportagem sobre a maneira como a antiga casa do ator se encontra após ele e a família serem despejados por ordem da Justiça, para quitar uma dívida trabalhista.

Mário morava em uma mansão avaliada em cerca de R$ 20 milhões. Ela foi leiloada Justiça do Rio por R$ 720 mil para a quitação das dívidas trabalhistas. Na matéria veiculada pela Rede TV!, é dito que o ator teria abandonado uma cadelinha que vivia com a família para trás. Geraldo Luís chega a comentar: "até o cachorro ficou" e "precisa pegar o cachorro de volta".

Nas redes sociais, o ator não gostou do comentário e fez um vídeo em que mostra a cadela, uma gata e uma coelha, negando que tenha deixado qualquer pet para trás durante o despejo. "Jamais deixaria 'meus filhos' para trás", escreveu ele na legenda da publicação.

Ele ainda diz: "Apesar de nossa família ser de natureza pacífica, nos sentimos impelidos de entrar com uma queixa-crime contra RedeTV! e o apresentador Geraldo Luís por calúnia e difamação. Exigimos a retratação para a reparação de nossa imagem violentamente atingida. Esse vídeo foi feito hoje à tarde, imediatamente ao tomarmos conhecimento do absurdo que foi divulgado".

Veja o vídeo





Na matéria, é dito: "É possível ver a entrada da residência bloqueada por pedras e madeiras, impedindo o acesso de veículos. Ao chegar na garagem, o cenário é de abandono, com madeiras empilhadas, lixo espalhado e até um carrinho de cachorro-quente. [...] Além disso, uma lagoa com vista para o mar aparece completamente suja, com água parada e esverdeada, além de paredes com acabamentos danificados".

De acordo com o programa, Mário com a esposa dormiam em uma espécie de cabana com diversos objetos espalhados pelo balcão e pelo chão. O ator pede um direito de resposta à emissora.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp