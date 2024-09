Foto: Reprodução / Instagram / @diddy Rapper Sean Combs é acusado de estupro e tráfico sexual nos EUA

O empresário e rapper Sean "Diddy" Combs foi preso na última terça-feira (17), acusado pelos crimes de tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição . A informação foi dada pela Promotoria de Nova York, nos Estados Unidos.



Diddy se declarou inocente das acusações perante ao tribunal e entrou com um pedido de pagamento de fiança. Entretanto, o pedido foi negado e ele permanece preso.

Entenda o caso!

Segundo o documento das acusações, o rapper teria cometido durante décadas abusos, ameaças e coerção contra pessoas ao seu redor, sendo os principais alvo mulheres, tudo para "satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar suas ações".



À imprensa internacional, o promotor Damian Williams afirma que Diddy construiu seu império na música em um sistema baseado na violência, que obrigava as mulheres a "longas relações sexuais com garotos de programa", ressaltando o uso de drogas como o ecstasy GHB (conhecida como a droga dos estupradores). "Quando não conseguia o que queria, era violento, (...) chutava e arrastava as vítimas, às vezes pelos cabelos", acrescenta o promotor.

Além disso, ele teria organizado festas que eram regadas a álcool e drogas em hotéis de luxo, com duração de dias e que tinham pessoas influentes do entretenimento, os chamados "freak offs". Essas festas eram descritas como “maratonas sexuais” pelo governo norte-americano e, segundo as acusações, eram gravadas pelo rapper para que ele pudesse ameaçar e impedir que seus participantes fizessem denúncias contra ele.

O processo civil foi realizado pela ex-namorada de Diddy, Casandra Ventura, em 2023. Segundo ela, o cantor a obrigava a derramar “quantidades excessivas” de óleo sobre seu próprio corpo, além de receber as instruções de onde tocar os garotos de programa. Toda a ação era filmada por Diddy, que se masturbava com a cena.

“Ele tratava o encontro forçado como um projeto artístico pessoal, ajustando as velas que usava para iluminar os vídeos que gravava”, declarou Cassandra. Ela ainda afirma que o rapper a submeteu a mais de uma década a coerção física, além de acusá-lo de a estuprar em 2018.

Cassandra apresentou um vídeo de uma câmera de segurança de um hotel em que mostra Diddy a agredindo fisicamente e a arrastando pelo cabelo para o quarto. Ela tenta fugir do rapper. A gravação veio à tona em maio de 2024.

O cantor se declara inocente

Segundo o advogado de Diddy, Marc Agnifilo, as condições da prisão do rapper foram "desumanas" e afirma que ele é "inocente". A declaração foi dada ao tribunal federal de Manhattan. Ele ainda afirma que está decepcionado com a decisão baseada em uma "acusação injusta" por parte da Procuradoria dos Estados Unidos.

Famosos envolvidos?

Após a decisão da prisão de Diddy, a web foi recheada de teorias que ligavam as acusações com a rede se contatos do rapper. Muitos internautas questionavam o quanto essas grandes celebridades sabiam das atividades envolvendo o rapper. Veja alguns nomes citados:

Beyoncé e Jay-Z: O casal foi um dos nomes mais comentados devido sua amizade de longa data com o músico. Jay-Z e Diddy possuem diversas parcerias musicais e em empreendedorismo, junto ao R Kelly, que foi condenado a 20 anos de prisão por pornografia infantil em 2023. As especulações são que o casal teriam participado dos eventos do rapper e que sabiam de seus ‘podres’.

Justin Bieber: O cantor foi um dos mentorados por Diddy em 2009, quando tinha 15 anos. Os internautas questionam o quão o rapper influenciou a vida do cantor mirim, uma vez que Diddy era anfitrião de festas inapropriadas para menores de idade. Em um vídeo resgatado, Diddy diz olhando para a câmera: "Ele está passando 48 horas com Diddy. Para onde estamos saindo e o que estamos fazendo, não podemos revelar, mas é definitivamente o sonho de qualquer garoto de 15 anos”. Eles mantiveram a amizade, com Justin fazendo uma participação na música "Moments", lançada há cerca de um ano.

J.Lo: A cantora foi mencionada por ter tido um relacionamento com Diddy entre 1999 e 2001. Segundo ela, o término foi em decorrência da infidelidade do cantor com ela. Entretanto, há rumores que ele teria gravado vídeos tendo relações sexuais com a ex-namorada. Os internautas também relembraram um caso envolvendo um tiroteio em uma balada onde o casal estava, em 1999. Duas pessoas saíram feridas. Na época, a polícia encontrou uma arma no carro do rapper. Ambos foram presos, com Diddy sendo acusado de porte ilegal de arma e suborno.

Nomes como Usher, Lil’ Kim e até a modelo Naomi Campbell são citados como personalidades que podem saber dos casos envolvendo Diddy. Nenhuma das celebridades citadas comentaram o caso.

Mas quem é Sean 'Diddy' Combs?

Sean John Combs é natural do Harlem, em Nova York, nascido no dia 4 de novembro de 1969. O artista criou sua carreira setor musical como estagiário na Uptown Records. Anos depois ele chegou a assumir a diretoria da gravadora.

Sean é descrito como um magnata do setor musical e uma das principais mentes por trás da transformação do hip hop.

O empresário se envolveu em sua primeira grande polêmica em 1991, quando promoveu um jogo de basquete e um show de celebridades no City College, em Nova York. O evento, devido sua superlotação e segurança inadequada, resultou na morte de nove pessoas em meio a uma confusão generalizada.

Após o caso, o empresário foi demitido da Uptown. Isso o fez abrir sua própria gravadora: a Bad Boy Records. Rapidamente ele cresceu no ramo do hip hop da Costa Leste.

Durante sua carreira, ele assinou diversos contratos de grande importância, com colaborações com artistas como Mariah Carey, Usher e Mary J Blige. Ele ainda ganhou o Grammy pelo single "Can't Nobody Hold Me Down" e seu álbum "No Way Out".

