O cantor sertanejo Gusttavo Lima , de 35 anos, teve sua prisão decretada nesta segunda-feira (23) pela Justiça do Pernambuco. O artista é um dos alvos da Operação Integration, que investiga uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.



Gusttavo Lima ostentava uma vida de luxo, com bens que chegavam há mais de R$ 200 milhões. O iG Gente separou alguns dos itens luxuosos que o artista compartilhou com seus seguidores nas redes sociais.









Coleção de carros de luxo

O Embaixador , como é conhecido pelos seus fãs, possui uma coleção de carros de luxo avaliada em mais de R$ 20 milhões. São eles:

Lamborghini Urus : adquirida em 2022, o carro amarelo é avaliado em R$ 3,7 milhões, com cerca de 20 unidades no Brasil;

: adquirida em 2022, o carro amarelo é avaliado em R$ 3,7 milhões, com cerca de 20 unidades no Brasil; Ferrari 458 Spider : o modelo, que foi envelopado em negro para aumentar a exclusividade, custa cerca de R$ 3 milhões;

: o modelo, que foi envelopado em negro para aumentar a exclusividade, custa cerca de R$ 3 milhões; Ferrari FF: o carro é avaliado em R$ 3,3 milhões;

o carro é avaliado em R$ 3,3 milhões; Mercedes-Benz AMG GT 63S: o cupê da marca alemã é avaliado em R$ 2,4 milhões;



o cupê da marca alemã é avaliado em R$ 2,4 milhões; Cadillac Escalade Platinum: o automóvel custava, em 2016, cerca de US$ 90 mil;



o automóvel custava, em 2016, cerca de US$ 90 mil; Rolls Royce Cullinan Performance Spofec Overdose: o mais recente carro adquirido pelo cantor tem seu preço avaliado em R$ 13 milhões.



Mansão

O cantor também ostenta uma mansão avaliada em R$ 30 milhões. Em julho de 2023, Gusttavo chegou a gravar o novo DVD na área externa, onde recebeu diversos convidados. Nas gravações, é possível ver um pé direito de cerca de 7 metros, a arquitetura com diversos pilares tem referências gregas.

A casa conta com 3 mil m² apenas de área construída, com a distribuição de salas, varandas, escritório, suítes com closet, cozinha íntima, sala de estar rebaixada, varanda gourmet e home kids.

Na mansão, também há a presença de academia, sauna, quadra, vestiários, quarto para prova de roupas, salão, estúdio fotográfico, lago, fogueira, parquinho, heliponto, piscina de mais de 200 metros quadrados, prainha e um bar.

O cantor ainda possui um espaço para a criação de galinhas, frangos, gansos, porcos e outros animais.

Iate

A embarcação Lady Laura IV foi comprada do cantor Roberto Carlos pelo valor de R$ 25 milhões. Ela está localizada em Angra dos Reis (RJ) e trata-se de um modelo Motor Yacht Falcon 11.

A embarcação conta com 35 metros de comprimento, com capacidade para abrigar 12 passageiros, cinco cabines, cinco banheiros, "garagem" para dois jet-skis, piscinas, além de uma sala de estar e jantar, como uma casa.

Recentemente, para comemorar os 35 anos, o cantor ostentou sua viagem à Grécia no Project X, um megaiate de luxo de quase R$1 bilhão. Não se sabe se o cantor adquiriu a embarcação, mas o aluguel da diária é de cerca de €200 mil (mais de R$ 1,2 milhão).

Jatinho

O jatinho do cantor é utilizado para fazer shows. Avaliado em R$ 250 milhões, trata-se de um modelo Bombardier Global 600, comprado em 2022. Ao todo, a aeronave comporta 16 passageiros, com uma autonomia de 15 horas.

Fazenda

Em agosto, o cantor compartilhou a chegada e apresentação de cavalos da raça Friesian no então batizado Haras Embaixador. Nos Stories do Instagram, ele escreveu: "Cavalo é sensibilidade, se você dá amor, recebe de volta!”



A raça é considerada como uma das mais caras do mundo, podendo ser comprada por cerca de R$ 500 mil. O animal, inclusive, já foi mostrado pelo cantor durante uma apresentação em Belo Horizonte (MG), quando ele entrou no estádio montado em um cavalo da raça Friesian.

Além do Haras, Gusttavo Lima possui uma propriedade no estado do Mato Grosso avaliada em R$ 275 milhões, sendo escolhida pelo cantor para expandir seus investimentos no ramo agropecuário.

A fazenda conta com campo de futebol, galpão para secagem e armazenagem de grãos, casas para funcionários, uma pista de pouso particular, piscina, maquinários agrícolas de ponta e um rebanho de corte. Outra fazenda ele possui em Minas Gerais, mas sem dados de valor divulgado.

Relógio de luxo

O cantor já ostentou diversos relógios milionário em seus shows. Relógios cravejados de diamantes com valor superior a R$ 1 milhão, o mais recente foi o relógio de luxo Richard Mille RM 035. O item possui o fundo do marcador das horas em preto e uma borracha do pulso em azul, que pode ser encontrado pelo valor de R$ 3,3 milhões.

Ônibus

Recentemente, o cantor compartilhou que adquiriu um ônibus de luxo, que foi apelidado de "jatinho de rodas". A aquisição foi para que o cantor pudesse fazer pequenos trechos sem a necessidade de deslocar seu avião.

O veículo conta com lugar para 30 passageiros, além de ser equipado com tudo o que uma casa precisa: cama, banheiros, cozinha e até um bar. Além disso, o veículo possui internet e sistema de inteligência artificial para contato com a equipe.

Prisão

A juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do estado, foi a responsável pela decisão que define a prisão preventiva do cantor. A investigação é a mesma que prendeu a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, além de Solange Bezerra, mãe da influencer, no início de setembro.

A Folha de S. Paulo teve acesso à decisão. Segundo o jornal, o pedido foi realizado pela Polícia Civil de Pernambuco e acatado pela juíza responsável pelo caso. A magistrada ainda rejeitou argumentos do Ministério Público de Pernambuco apresentados na última sexta-feira (20), que visava substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

