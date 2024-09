Reprodução A aeronave foi apreendida no dia 4 de setembro

O jatinho particular do cantor Gusttavo Lima foi apreendido no dia 4 de setembro pela Polícia Civil de São Paulo, durante uma operação no aeroporto de Jundiaí. A aeronave é um Cessna Citation XLS. Trata-se de um modelo aprimorado do Citation Excel, com uma potência de mais de 800 km/h.



Na época em que a aeronave foi apreendida pelas autoridades, o cantor afirmou que não era dono do jatinho e que "não tem nada a ver com isso". "Disseram por aí que meu avião foi 'preso'. Eu não tenho nada a ver com isso, me [deixem] fora disso. Esse avião foi vendido no ano passado."

Entretanto, de acordo com as informações do Splash UOL, o registro da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) mostra que a aeronave está sob o comando da Balada Eventos e Produções LTDA, empresa de Gusttavo Lima.

Modelo

O Citation XLS é descrito como uma aeronave com cabine espaçosa e planejada para comportar oito passageiros. A cabine conta com um comprimento de 5,64 metros, largura de 1,68 metro e altura de 1,73 metro.

Além disso, a aeronave conta com um compartimento de bagagem com 2,5 metros cúbicos, o que possibilita o transporte de pertencer volumosos, como itens esportivos.

O interior do jatinho é, geralmente, personalizados segundo as preferências dos proprietários, sendo comumente escolhido assentos revestidos em couro de alta qualidade, mesas dobráveis, tudo em madeira e com metais polidos.

A cabine ainda conta com isolamento acústico para minimizar o ruído durante o voo.

Potência

O Cessna Citation XLS possui dois motores Pratt & Whitney PW545B. A potência de empuxo de cada é de 3.975 libras, o que resulta em uma velocidade máxima de cruzeiro de 816 km/h. Seu alcance é de 3.441 km, com teto operacional do jato é de 45.000 pés (13.716 metros).

Por seu tamanho, o Citation XLS consegue operar em pistas curtas, a partir de 1.100 metros, podendo atuar em aeroportos regionais e com infraestrutura limitada.

O valor de mercado no Brasil, de um modelo usado e mais antigo (2004-2009), cerca de US$ 5,9 milhões (R$ 33 milhões) a US$ 6,4 milhões (R$ 36 milhões), segundo os dados do mercado internacional citados pelo site Compare Private Planes.

Os modelos mais recentes podem chegar a US$ 16 milhões (R$ 90 milhões). Entretanto, o valor pode alterar dependendo das mudanças feitas pelo proprietário.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp