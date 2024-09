Reprodução: Instagram Viih Tube

A influenciadora Viih Tube abriu uma caixinha de perguntas na tarde desta segunda (23) e recebeu uma pergunta realizar uma lipoaspiração depois de sua segunda gravidez, fruto da relação com Eliezer.

"Vocês me encheram com essa pergunta depois que eu contei como estou me sentindo com o meu corpo, enfim... super entendo, porque realmente é um caminho mais fácil", iniciou ela.



"E não vou falar que nunca mais vou fazer, pode ser que eu queira fazer. E daí? É problema meu, eu faço e pronto, vou contar para vocês. Mas, nesse momento, não é o caminho que eu queria, porque a lipo não te traz hábitos saudáveis", justificou ela.

Viih Tube avaliou o papel que o procedimento possui na vida das mulheres

"A lipo 'resolve um problema' - que não é um problema, mas você pode querer fazer pela estética -, de uma forma mais rápida, mas não te traz hábitos saudáveis", argumentou.

"Eu quero ter hábitos saudáveis, quero cuidar mais de mim - até pelos meus filhos. A gente morre pelos filhos, mas você viveria pelos seus? Você cuidaria de você pelos seus? É sobre isso: quero ter hábitos mais saudáveis, treinar... mas, se lá na frente, mesmo assim eu querer fazer uma lipo, eu conto para vocês", explicou a ex-BBB.

"Zero problema, até porque eu já fiz. Não é que eu nunca mais vá fazer, mas nesse momento não é o que eu quero. Estou grávida também, pensar em uma lipo grávida é muito triste. Não é o momento para isso, mas conto tudo para vocês", finalizou Viih Tube.

A influenciadora está à espera de Ravi, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. Além do futuro bebê, os dois são pais de Lua, de 1 ano.

