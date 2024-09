Reprodução/Instagram Isis Valverde





Isis Valverde, de 37 anos, revelou qual profissão teria se ela não fosse atriz. Neste domingo (22), Isis abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e surpreendeu os seguidores com a resposta.



Entre as perguntas, um fã questionou: "Se você não fosse atriz, qual profissão se formaria?". A atriz, então, matou a curiosidade do internauta.

"Vocês vão rir... Sei que nunca imaginaram! Seria veterinária de animal silvestre grande porte", especificou a artista, que tem uma trajetória de mais de 20 anos na carreira artística.





Primeira novela

Recentemente, Isis Valverde usou as redes sociais para relembrar sua primeira novela, na TV Globo, "Sinhá Moça".

"18 Anos da minha primeira novela! É tão especial lembrar desses inícios, gente! Participar de Sinhá Moça, fazer o remake de Ana do Véu, essa personagem tão emblemática que já havia sido interpretada lindamente pela Patricia Pilar em 86", comentou.

