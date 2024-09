Reprodução Zé Felipe e Virginia





Virginia Fonseca, de 25 anos, ganhou um presente luxuoso do marido, o cantor Zé Felipe, após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo. A influenciadora mostrou o item nas redes sociais: um anel em formato de coração, avaliado em aproximadamente R$ 16 mil.

Confeccionada em ouro branco e cravejada por diamantes, a joia conta com um diamante amarelo bem no centro. No site de uma joalheira do Brasil, o anel em questão está à venda por R$ 15,968,53.

Nos Stories do Instagram, a esposa do cantor mostrou a peça de luxo. "Não mostrei para vocês, mas o Josefino me deu esse anel quando eu ganhei o José Leonardo", contou.

"Estava passando tão mal que só falei 'obrigada' e voltei ao meu estado de passar mal, mas olha que lindo. Arrasou, lindo, eu amei", disse a influenciadora para o marido no vídeo.

José Leonardo

José Leonardo nasceu de parto cesárea, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. Além do menino que nasceu no dia 8 de setembro, Virgínia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e 10 meses.

