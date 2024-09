Divulgação Chitãozinho e Xororó

Uma das duplas mais conhecidas no Brasil, Chitãozinho e Xororó ficaram emocionados pela estreia no "Rock in Rio", no último sábado (21). Já neste domingo (22), os músicos resolveram fazer um relato sobre a emoção que sentiram pelo marco na carreira.







"Milhares de pessoas cantando com a gente no Rock In Rio! É tanta emoção que não dá para descrever. Nosso agradecimento mais do que especial a Roberto Medina, Roberta Medina e Zé Ricardo, por mais um ano desse lindo festival e essa grande homenagem à música brasileira no Dia Brasil", iniciaram, por meio de uma postagem nas redes sociais.





A dupla aproveitou para agradecer aos outros cantores sertanejos que toparam fazer uma participação especial no festival. "Um grande abraço aos nossos amigos que aceitaram o convite para participar do nosso show: Simone Mendes, Ana Castela, Junior Lima e Cabal. Obrigado também à incrível Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Que noite especial", acrescentaram.





Baixa no elenco

O time de artistas sertanejos contaria ainda com a presença de Luan Santana. O artista foi anunciado, mas teve a apresentação cancelada. Isso porque o evento teve um atraso na programação e, como tinha um segundo show em Santa Catarina, Luan precisou se ausentar da participação que faria ao lado de Chitãozinho e Xororó.

