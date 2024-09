Reprodução YouTube/'Good Morning Britain David Graham

David Graham, de 99 anos, morreu no último sábado. O ator e dublador se consagrou na indústria cinematográfica e televisiva pelo trabalho em obras que marcaram gerações, a exemplo do desenho animado "Peppa Pig" e da série "Doctor Who".





A morte foi confirmada por produtor de TV Jamie Anderson ao jornal britânico "The Guardian". O profissional, no entanto, não deu detalhes sobre a causa do falecimento de David. "Muito triste de confirmar que David faleceu", desabafou ao veículo.





Quem é ele?

David Graham nasceu em Lodres, na Inglaterra. Antes de se dedicar ao mundo artístico, chegou a trabalhar na Força Aérea Britânica como mecânico. Com um currículo extenso em filmes, séries e desenhos, o artista se destacou em "Thunderbirds" e "Doctor Who".





Recentemente, o ator e dublador voltou a se popularizar na indústria audiovisual pela dublagem no célebre desenho animado "Peppa Pig", disponível no streaming Max. Na animação dos porquinhos, Graham ficou responsável por dar voz ao avô da protagonista: Vovô Pig.

