Reprodução Grazi Massafera posta foto de topless em novo álbum

A atriz Grazi Massafera se despediu de agosto com um álbum de fotos no Instagram. Os registros selecionados mostram a artista em momentos de diversão, passeios com os pets e em um clique sensual tomando sol de topless.

A atitude da ex-BBB faz parte da tendência "Photo Dump", que em tradução livre significa "despejo de fotos". Ao final de cada mês, celebridades e internautas que seguem a tendência selecionam fotos que ilustram momentos de destaque daquele período.

"Isso foi mês passado. Seja bem-vindo, setembro!!!!", dedicou a atriz, adicionando emojis de flores, músculos e coração.

Nos comentários, fãs e amigos elogiaram a beleza da artista. "Lindaaaa", comentou a humorista Dani Calabresa. "Bicha linda, meu Deus", enalteceu uma seguidora. "Simplesmente maravilhosa", acrescentou outra.