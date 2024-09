Reprodução/Instagram Kamila Simioni

A influenciadora digital Kamila Simioni , de 38 anos, compartilhou nesta sexta-feira (20) um vídeo em que mostra sua sobrinha , Valentina, de 14 anos, voltando a andar . A jovem foi baleada com um tiro de fuzil na última quarta-feira (18).



A ex-participante da "A Fazenda" mostrou o momento em que a sobrinha, ainda hospitalizada, dá os primeiros passos. Valentina aparece recebendo ajuda de uma enfermeira.

Simioni escreve na legenda da postagem que os funcionários do hospital estão engajados na recuperação de Valentina: "Obrigada, enfermeiras, médicos, fisioterapeutas, obrigada a toda a equipe do hospital. Sem palavras. Vocês estarão sempre nas orações da minha família".

A jovem teve que passar por uma cirurgia de emergência após dar entrada no hospital. Valentina estava acompanhada do pai, Michel Simioni, no momento do incidente. Eles teriam entrado na comunidade Baixa do Sapateiro, no complexo da Maré, por engano e foram alvejados por tiros.

