O filme "A Different Man" , da produtora A24 , tem chamado atenção nos últimos dias por conta de um de seus protagonistas: o ator britânico Adam Pearson , de 39 anos, que possui uma rara condição chamada neurofibromatose.



O ator vai estrear seu filme na próxima sexta-feira (20), interpretando o personagem Oswald, e contará com figurinhas carimbadas do cinema, como o ator Sebastian Stan.

A história de Adam tomou grande repercussão desde a última quarta-feira (18), após Sebatian Stan repreender um jornalista que que se referiu ao colega como "fera", por conta de sua aparência.

Quem é Adam Pearson?

Nascido em 1985, o ator britânico possui uma condição que faz com que o rosto seja cobertor por tumores, em sua maioria benignos. Adam possui um irmão gêmeo, chamado Neil, que também possui a mesma condição que Adam.

Os caroços sugiram quando o ator tinha apenas cinco anos, quando Adam bateu a cabeça e o inchaço causado pela contusão não diminuia. Após ser levado ao médico, foi dado o diagnóstico de neurofibromatose. Cerca de três anos desde o primeiro tumor, o rosto do artista já estava desfigurado.

Atualmente, Adam trabalha com o entretenimento. Entretanto, ele é formado na Universidade de Brighton em Administração de Empresas, mas preferiu seguir no ramo audiovisual.

Adam mora em Addiscombe, também no Reino Unido. Em 2020, ele cedeu uma entrevista ao "Sunday Morning Live", apresentado por Sally Philips, e contou como ele relaciona sua fé com a sua condição de saúde: "Uma vida sem dificuldades é uma vida sem fé; como você pode praticar sua fé se não estiver caminhando pelo fogo?"

Ao todo, o ator já passou por 39 cirurgias para a retirada de partes dos tumores, segundo informações da revista People: "Eles voltam a crescer lentamente, então é um ciclo constante". A condição não tem cura e já fez Adam perder a visão de um olho.

Carreira

Adam é conhecido por ter estrelado alguns filmes, além de ter participado de realities, como a versão inglesa do MarsterChef. Ele chegou a se lançar na carreira de DJ: "Gostam de mim e, felizmente, as pessoas parecem concordar com o que faço", afirma à People.

No cinema, ele classifica sua carreira como "por acidente". O britânico trabalhava como produtor quando recebeu uma ligação de uma instituição de caridade. A entidade o abordou devido a sua desfiguração facial, uma característica que os procuravam para um personagem do filme "Under the skin", estrelado por Scarlett Johansson.

