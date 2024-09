Reprodução Playplus Resumo 'A Fazenda 16' - 20.9.2024

O elenco de “ A Fazenda 16” está completo! Quatro peões do Paiol foram levados à sede por votação do público: Gizelly, Albert, Caue e Vivi. A madrugada desta sexta-feira (20) foi intensa entre os confinados, que se surpreenderam com a chega dos novos concorrentes.



Gizelly forma alianças

Vinda do Paiol, a ex-BBB se reencontrou com Larissa Tomásia, que protagonizou uma briga com direito a xingamentos de baixo calão na última quinta-feira (19). Além disso, Gizelly disse a Raquel Brito que admira a influenciadora.



Estratégia

Pensando nos votos da próxima Roça, alguns peões tem tentado incluir os Paioleiros em seus grupos, para terem mais aliados. É o caso de Raquel Brito, Yuri, Luana e Gui.



União das peoas

Conhecida pela trajetória como atriz em pegadinhas do “Programa Silvio Santos”, Vivi foi uma das peoas que entrou no jogo mediante votação do público. A artista aconselhou as meninas, Vanessa, Babi e Fernanda, a “baterem de frente” com os rivais.



“Vocês estão acuadas! Se vocês não baterem de frente, eles vão se sentir cada vez mais confortáveis em fazer isso com vocês. Eu sei que é difícil, mas respira, porque não pode! A tendência é piorando”, disse Vivi.



Especulação de voto

Flora cravou que Fernanda é uma de suas opções de indicação para a berlinda do reality rural da Record TV. Em conversa com outros peões na sala do confinamento, a participante detalhou os motivos para querer votar na colega.



"Faz pelo grupo, diferente da Fernanda! Meu voto seria nela, não porque todo mundo acha que vota nela, mas porque eu não tive troca com ela e estou achando o jogo dela imundo. Ela é incapaz de ter uma troca honesta olhando no olho de alguém”, opinou.



Medo da eliminação?

Após protagonizar uma treta com Zé Love, Suelen garantiu aos aliados que continuaria torcendo por eles caso fosse eliminada.



“Eu não quero que esse povo escorregadio vá levando. A gente vai estar lá fora e eu quero estar torcendo por vocês. As pessoas não tão vendo começo, meio e fim”, declarou.

