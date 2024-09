Reprodução/Instagram Kamila Simioni publicou uma carta aberta nas redes sociais

A influenciadora digital e ex-participante da "A Fazenda" Kamila Simioni compartilhou uma carta aberta nesta quinta-feira (19) em que comentou o incidente envolvendo sua sobrinha de 14 anos. A jovem foi baleada na Zona Norte do Rio de Janeiro na última quarta-feira (18).



No texto publicado nos Stories do Instagram, Simioni começa: "Estou abalada, anestesiada com tudo o que aconteceu, tentando encontrar palavras para expressar o que estamos sentindo".

A ex-peoa afirma que ficou em choque quando recebeu a notícia, além de um sentimento de "impotência, insegurança e dor". Entretanto, ela agradece: "Um sentimento inexplicável de gratidão a Deus pelo livramento concedido à minha sobrinha e ao meu irmão".

Ela afirma: "Não consigo aparecer por aqui, não estou bem, mas sei que muitos de vocês, que acompanham a minha trajetória e que realmente têm um carinho sincero por mim e pela minha família, estão preocupados e merecem saber o que está acontecendo".

Simioni explica que os familiares entraram em uma comunidade no Rio de Janeiro por engano, devido a uma localização errada do GPS. A sobrinha Valentina levou um tiro de fuzil.

A jovem foi hospitalizada e passou por uma cirurgia delicada. Simioni explica que ela está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), já consciente e recebendo os cuidados necessários.

"Estou aqui no Rio com eles e prometo que, assim que conseguirmos respirar um pouco melhor e a situação estiver mais controlada, voltarei aqui para falar com vocês. Por enquanto, só posso agradecer por todas as mensagens de carinho, pela preocupação genuína e, acima de tudo, por cada oração que está nos amparando neste momento", finaliza a influenciadora.

