Reprodução Rivais em 'A Fazenda', Alicia X cita Adolf Hitler ao ironizar o sucesso de Márcia Fu

A influenciadora Alicia X fez um comentário polêmico na noite desta quarta-feira (18). A ex-peoa de "A Fazenda" detonou a rival Márcia Fu e, ao comentar o sucesso da medalhista olímpica, citou Adolf Hitler.

O que aconteceu?

A irmã de MC Daniel foi uma das convidadas do podcast "De Hoje a Oito", apresentado por Kadu Brandão, do iBahia. Questionada sobre as oportunidades que Márcia Fu tem recebido da Record, Alicia X detonou:

"A Márcia Fu é um reflexo do público brasileiro. Gostaram dela porque ela é uma mentirosa, falsa. O Brasil gostou dela por causa disso. Vou fazer o quê? Nada. Se ela tem a conquista dela, é porque merece. Tem quem compre. Ser famoso não significa nada. Porque até Hitler era famoso", refletiu a jovem.

Além das críticas à medalhista de vôlei, Alicia X também revelou os bastidores do antigo relacionamento com Cauê Fantin. O rapaz é um dos confinados do Paiol de "A Fazenda 16".

"O Cauê ficou oito anos comigo, a gente teve coisas boas, ele tentou muito pedir perdão, desculpa, para voltar. Mas não rolou. Realmente, eu não confio mais. Se ele for ganhar, que pague nossas contas aqui fora. Essa minha amiga nunca me pediu perdão, muito pelo contrário. Começou a zombar da minha cara e não sentiu arrependimento. Ela morava comigo, era minha amiga, eu pagava salário para ela e nunca me pediu perdão", desabafou, relembrando a traição.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $