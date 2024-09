Reprodução/Instagram Kamila Simioni





Nesta quarta-feira (18), a sobrinha de Kamila Simioni , ex-participante de A Fazenda, foi baleada em um comunicada localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro.





De acordo com a influenciadora compartilhou nas redes sociais, a adolescente estava com o pai, quando o GPS do veículo os direcionou para a comunidade Baixa do Sapateiro, no complexo da Maré.

O caso foi registrado no 21° Distrito Policial que enviou um comunicado a imprensa explicando o que aconteceu: “A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que nesta quarta-feira (18/09), equipe do 22º BPM (Maré) foi acionada para uma ocorrência com vítima de disparo de arma de fogo, na comunidade Baixa do Sapateiro. A jovem que estava no veículo foi ferida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. A ocorrência está em andamento".

Reação de Kamila

Kamila estava viajando quando soube da notícia e voltou correndo para o Rio de Janeiro para ficar perto da sua família. Como disse nas redes sociais, a sobrinha irá passar por uma cirurgia de emergência, mas seu quadro é considerável estável.

“Estou indo ao Rio encontrar meu irmão. Ela está em cirurgia, mas o estado é estável. Meu irmão está bem, graças a Deus”, explicou ela à colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense.