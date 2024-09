Reprodução O pagodeiro participou da 24ª edição do BBB

O cantor de pagode Rodriguinho abriu o coração e comentou sua polêmica participação no "Big Brother Brasil 24" . O artista, que se despontou no jogo como um dos vilões da edição, afirma que está empenhando em corrigir os erros e está aproveitando a exposição que recebeu com o programa.



Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Rodriguinho afirma: "Eu acho que o fator BBB na minha carreira foi determinante para eu chegar a novas pessoas. Eu já estava com a minha vida bem estabelecida quando entrei. Tive até que cancelar muitos compromissos para entrar. Aí você sai do programa, e aqueles shows que foram cancelados precisam ser marcados novamente. Teve procura, mas, em meio a essa procura, tivemos que realocar muitas datas, o que atrapalha um pouco o andamento do trabalho. Mas foi ótimo. Não tem como negar que, até para essa turnê fora, o BBB ajudou muito. Porque a galera brasileira que está aqui curte muito BBB".

Após sair do programa, ele afirma que teve a sensação de que parecia que ele tinha feito "a pior coisa do mundo". "Quando você vê como o Brasil está agindo e vê o que a sua família tem passado por conta disso e tal... Aí você acha que foi a pior coisa que fez. Mas aí vai passando o tempo, você vai conversando com as pessoas. Quando entende, vai fazendo um outro balanço."

O artista crava que não se arrepende de ter encarado o desafio e que foi uma experiência que o ajudou a crescer como pessoa.

Endividado?

Rodriguinho esclareceu os rumores que estaria endividado quando decidiu entrar no programa. "Tinha um processo de um apartamento onde a gente morou, mas é um processo tão besta. Aquela coisa de que, quando você muda, tem que entregar o apartamento como ele estava. Só que eu não peguei o apartamento do jeito que a pessoa falou que tinha me entregado. Então fica aquela briga de 'fez, não fez'. Eu falei: 'Tá bom, então vai para a Justiça'. Aí nessa de Justiça vão caindo as multas. Mas judicialmente já foi resolvido".

Medo de trair?

Um dos pontos discutido na entrevista foi a percepção que tinha quanto ao relacionamento com Bruna Amaral, com quem está desde 2021: "Nunca tínhamos passado por uma turbulência dessas. Eu não sabia como ela ia agir, mas ela foi fantástica em todos os momentos".

Ele continua: "Uma das minhas preocupações quando eu entrei foi: 'Vai ter festa, vai ter mulherada, tem carência etc'. E ela falou para mim que a questão com que ela menos se preocupava era a infidelidade. Então eu fiz jus a isso lá dentro, pensando que eu tinha alguém aqui fora e que não ia dar espaço para nada."

