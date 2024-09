Reprodução/Globo Jaqueline Maldonado fez história como o par romântico de acques Leclair (Alexandre Borges), no remake de Ti-Ti-Ti (2010).

A atriz Claudia Raia, de 57 anos, revelou que passou uma perrengue durante uma suruba em que foi convidada para participar. A artista diz que achou a situação meio confusa e se contentou com o papel de voyeur, apenas observando os colegas, sem participar ativamente da orgia.



Em entrevista ao programa "Foquinha Entrevista", a atriz disse quando e como foi o convite: "Anos 1980, fui convidada para fazer uma suruba e eu nunca fiz suruba porque sempre tive problema com negócio de grupo, gosto mais individual, mas eu fui para o rolê, só que disse que não ia participar".

A atriz omitiu o número de pessoas que estavam no ato, mas garante que foi uma "confusão": "Amor, quando cheguei lá, era uma confusão, todo mundo já se aprontando, e eu 'mas cadê fulano?' E achava um pé, porque eu reconheço as pessoas pelo pé, nesse dia foi bem surpreendente".

Ela afirma que tem uma fama de "ser surubenta", mas que, entretanto, é mais adepta do sexo a dois: "A suruba rolando e só eu de fora, analisando, procurando as pessoas. Fiquei vendo, mas achei tão confuso tudo, uma loucura. Eu gosto da coisa única, nem o ménage [eu curto]. As pessoas acham que eu sou a surubenta, mas gosto da coisa a dois".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp