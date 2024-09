Reprodução/Globo Gabriel Costa, filho de Gal Costa, entra em guerra com Wilma Petrillo

O filho de Gal Costa, Gabriel, e a viúva da cantora, Wilma Petrillo, colocaram fim à briga judicial pela herança após dois anos da morte da estrela da MPB. O rapaz de 18 anos e a ex-empresária chegaram a um acordo sobre a partilha dos bens deixados pela artista, no qual ficou estabelecido a divisão igualitária.

O acordo foi protocolado na 12ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. "Wilma e Gabriel acordam que dividirão, igualmente e na proporção de 50% (metade) para cada, todos os ativos e passivos presentes no inventário da saudosa Gal Costa até a data da efetiva homologação do presente acordo, sendo que eventuais exceções estarão devidamente especificadas no presente instrumento".

Segundo o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, o herdeiro Gabriel Costa também desistiu dos processos que movia contra a viúva de sua mãe, Wilma Petrillo. "Desistirá de todas as ações promovidas contra Wilma, devendo comprovar tais desistências no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da assinatura do presente instrumento. Nesse sentido, ambos se dão quitação mútua e recíproca do que quer que seja, em todas as esferas, para nada mais reclamar um contra o outro, seja a que título for".

O pacto entre Gabriel e Wilma também estabelece algumas condições, como o valor mínimo para a venda da casa da artista. Em um prazo de seis meses, a mansão deverá ser vendida por, no mínimo, R$ 8 milhões. Caso o imóvel não seja vendido nesse período, o valor poderá ser reavaliado pela dupla.

Além disso, foi estabelecida a partilha dos móveis e bens materiais que ainda restam na casa de Gal Costa. As peças deverão ser divididas de forma igualitária e, caso necessário, será realizado um "sorteio que determinará quem escolhe a primeira peça, alternando-se subsequentemente".

Em relação às empresas das quais Gal Costa era sócia, todos os ativos e passivos farão parte da partilha e "serão encerradas de imediato, ficando a cargo do espólio, por meio da inventariante, promover tais encerramentos".

Músicas de Gal Costa

Todos os royalties oriundos da produção musical de Gal Costa ficarão com Gabriel Costa. No entanto, até a venda da casa ou no prazo de 12 meses a partir do acordo, esse dinheiro será dividido igualmente com Wilma Petrillo.

Por outro lado, foi estabelecido que a parte artística relacionada a memórias póstumas, como produções de cinema ou teatro, será igualmente dividida entre o jovem e a viúva. "À exceção do tempo estipulado na Cláusula 4 acima, após a homologação do presente acordo, Gabriel passará a ser o único beneficiário de quaisquer direitos autorais e conexos de Gal Costa, com exceção do projeto musical, peça de teatro ou obra audiovisual subsequente que venha a ser produzido sobre Gal Costa pela Paris Filmes e/ou respectivos co-produtores, o que, por sua vez, será dividido igualmente entre Gabriel e Wilma".

